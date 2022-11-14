По факту гибели 13 ноября 2022 года на пожаре в квартире двухэтажного жилого дома в городе Лакинске...

По факту гибели 13 ноября 2022 года на пожаре в квартире двухэтажного жилого дома в городе Лакинске Собинского района 58-летнего мужчины, следователями СК России проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото пресс-службы Следственного комитета