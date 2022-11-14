Балерина Анастасия Волочкова с удовольствием проводит время, не задумываясь о последствиях.

Балерина Анастасия Волочкова с удовольствием проводит время, не задумываясь о последствиях.Бывшая балерина Анастасия Волочкова совершенно не стесняется делитьсяподробностями личной жизни, в том числе и романами с мужчинами. Только запоследний год было по меньшей мере пять мужчин, с которыми Волочкову подозреваютв интимной близости.На днях скандальная блондинка в очередной раз шокировала поклонников. Всоциальных сетях она поделилась откровенными фотографиями во время отдыха вбанном комплексе в Екатеринбурге. Судя по всему, согрешившую в этому году с пятью мужиками АнастасиюВолочкову очень впечатлило банное искусство уральского города. Однако, врач-терапевт ЕленаТюльпина рассказала , почему новое увлечение может нанести вред здоровьюизвестной блондинке.Эксперт сообщила, что в некоторых случаях сухое тепло может спровоцироватьспазмы органов дыхания. А ведь поклонники Анастасии Волочковой предположили,что ее, можно сказать, силком выставили из бани — настолько ей понравилосьпариться. Кроме этого, врач предупредила об опасности бани для женщин в особомположении. В противном случае, можно столкнуться с перегрузкойсердечно-сосудистой системы."Длябеременных мы не рекомендуем ни русскую баню, ни финскую сауну", —сообщает терапевт.