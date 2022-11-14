14 октября в Ленинском районном суде города Владимира прошло заседание по уголовному делу бывшего вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, обвиняемого в мошенничестве и

14 октября в Ленинском районном суде города Владимира прошло заседание по уголовному делу бывшего вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, обвиняемого в мошенничестве и трех эпизодах получения взятки, в том числе в крупном размере. В очередной раз на заседание не явился «звездный» защитник Дмитрий Хорст, представлявший интересы художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. По электронной почте он