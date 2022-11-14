Во Владимирской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022», победителем которого стала школа №49 имени М. М. Сперанского города Владимира.

Во Владимирской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022», победителем которого стала школа №49 имени М. М. Сперанского города Владимира. Каждая школьная столовая предоставила информационную карту, отзывы родителей и учеников, технологические карты каждого блюда, фото и видео обеденных залов. Областной этап конкурса проходил с 13 октября по 4 ноября. Его цель – усовершенствовать