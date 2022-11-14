Лучшей столовой сельской школы признан пищеблок «Нечаевской ООШ имени А.В. Горшкова» в Гусь-Хрустальном районе.

Во Владимирской области выбрали победителей Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022». Региональный этап проходил с 13 октября по 4 ноября.Победителем стала школа №49 имени М. М. Сперанского из Владимира. Лучшей столовой сельской школы признано помещение для приёма пищи в «Нечаевской ООШ имени А.В. Горшкова» в Гусь-Хрустальном районе.Каждая столовая представила портфолио, состоящее из информационной карты, отзывов родителей и учащихся, технологические карты блюд, фото и видео из обеденных залов, пищеблоков, а также линии раздачи.На конкурс заявилось семь учреждений. Победители примут участие в общероссийском финале.