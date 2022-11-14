Если на вас кто-то кричит, вы повышаете голос в ответ? Готовы ли вы сделать на спор что угодно? Все это говорит о том, честны ли вы.

Если на вас кто-то кричит, вы повышаете голос в ответ? Готовы ли вы сделать на спор что угодно? Все это говорит о том, честны ли вы.С детства нас учат быть честными. Но так ли это важно в современном обществе, и всегда ли играет вам на руку? С годами мы понимаем, что важно быть честным не только по отношению к себе, но и к окружающим. При этом мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда честность неудобна и даже мешает спокойно жить. Тем не менее, она считается одной из главных черт характера, показывающих волю. Без честности порой невозможно достичь успехов. Но что же такое честность, и есть ли она у вас? Узнайте, пройдя тест.