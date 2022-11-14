Из-за сокращающегося спроса.

Из-за сокращающегося спроса.Снижающийся спрос на жилье вынудил застройщиков увеличить расходы на рекламу своих жилых комплексов. Особенно этот тренд заметен на столичном рынке.С марта все больше и больше строительных компаний начали рекламировать новостройки. Каждый месяц количество застройщиков-рекламодателей увеличивалось в среднем на 15%, а рекламный бюджет – на 29%.В среднем российские застройщики стали тратить на 42% больше на рекламу жилых комплексов, чем год назад. При этом ежемесячные расходы на рекламу в Москве увеличились сразу на 75% и составили 9,3 млн рублей.Еще один способ привлечь покупателей, которым активно пользуются застройщики, – скидки. К началу ноября в 74% жилых комплексов класса «комфорт» предлагались квартиры с дисконтом. В класс «бизнес» скидки действуют в половине проектов, в классе «премиум» – в четверти. Максимальный размер дисконта достигает 34 млн рублей.