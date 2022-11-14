На официальном сайте Александровского городского суда сообщается, что женщина признана виновной в...

На официальном сайте Александровского городского суда сообщается, что женщина признана виновной в мошенничестве при получении пособий и субсидий, «установленных законами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ)».Выяснилось, что подсудимая на протяжении десяти лет предоставляла недостоверные сведений о ее заработной плате в Отдел социальной защиты населения по Александровскому району. А также она неправомерно оформляла пособия на своих детей, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.Таким образом женщина «похитила» более 250 000 рублей.По итогам рассмотрения уголовного дела ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com