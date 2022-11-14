В центре помощи семьям мобилизованных директор Областного департамента социальной защиты Любовь...

В центре помощи семьям мобилизованных директор Областного департамента социальной защиты Любовь Кукушкина встретилась с родственниками призывников.Люди смогли задать все волнующие вопросы, в том числе об оказании адресной помощи семьям. Напомню, администрация региона выплачивает каждому мобилизованному по сто тысяч рублей. Все обращения были зафиксированы, в ближайшее время во Владимире пройдет еще одна такая встреча с участием представителей областного военкомата.Любовь Кукушкина, директор департамента социально защиты Владимирской области:- Конечно, помощь семьям очень нужна, это точно, я знаю, мне звонят, и мы стараемся помогать. Конечно, не сразу все получается и не все в один щелчок, и все пошли и все готовы сделать. Но мы будем помогать, вместе с вами решать эти проблемы и эти вопросы, которые возникают у вас.