Масштабные работы идут в средней школе посёлка Галицы Гороховецкого района. Здание построено в 1951 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось.

Масштабные работы идут в средней школе посёлка Галицы Гороховецкого района. Здание построено в 1951 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось.В учебном заведении переделают кровлю, смонтируют подвесные потолки. В кабинетах и спортзале заменят полы, окна и двери. Также модернизируют системы водо- и теплоснабжения. На работы из бюджетов разных уровней по проекту «Образование» выделено 40 миллионов рублей.«Основной корпус школы двухэтажный. Здесь размещены 12 учебных классов, спортзал, библиотека, столовая и медкабинет. Ребятишки с нетерпением ждут новоселья. Торжественное открытие обновлённой школы ожидается как раз в канун Нового года - в третьей декаде декабря», - депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Во Владимирской области планируют отремонтировать ещё 26 школ и гимназий. Заявка на финансирование ремонтных работ направлена в Минпросвещения.