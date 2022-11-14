Губернатор Александр Авдеев побывал в пятницу в Киржаче. Там на территории...

Губернатор Александр Авдеев побывал в пятницу в Киржаче. Там на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Лидер" открыли многофункциональную спортивную площадку. Благодаря спонсорской помощи и активному участию партии “Единая Россия” современный многофункциональный корт удалось построить с нуля всего за 2 месяца. За это время было постелено новейшее покрытие, установлены баскетбольные кольца и футбольные ворота, а также спортивные тренажеры, ограждение, искусственное освещение. Первыми все преимущества площадки оценили юные футболисты и волейболисты. Глава региона отметил важность создания комфортных условий для занятий физической культурой и спортом.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Мои коллеги из политсовета "Единой России" активно включились и нашли инвестора, который Киржачу помог сделать такую площадку, такое сотрудничество приносит хороши плоды.