На нарушителя завели уголовное дело. Ему грозит реальный срок.

Во Владимирской области во время погони со стрельбой инспекторы ДПС задержали пьяного водителя. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.На трассе Покров – Новоселово – Киржач полицейские заметили внедорожник, который совершал неуверенные маневры. Требования об остановке автомобилист проигнорировал и дал по газам.Лихач несколько раз вылетал на встречку. Для остановки машины госавтоинспекторы несколько раз выстрелили в воздух. Иномарку удалось остановить в гаражах на территории Киржача.«В январе мужчина был лишён водительских прав, а спустя несколько месяцев задерживался за повторное нарушение. Суд назначил ему обязательные работы. На задержанного составили пять протоколов. Результаты медэкспертизы показали, что нарушитель был пьян», - уточнили в МВД Медиа.На фигуранта завели уголовное дело. Ему грозит реальный срок.