В Киржачском районе сотрудники ДПС с применением пистолета остановили и задержали пьяного мужчину, который устроил погоню и создал несколько аварийных ситуаций на дороге. Полицейские

В Киржачском районе сотрудники ДПС с применением пистолета остановили и задержали пьяного мужчину, который устроил погоню и создал несколько аварийных ситуаций на дороге. Полицейские заметили на автодороге Покров – Новоселово – Киржач подозрительный автомобиль, водитель которого совершал опасные маневры. Требование сотрудников ДПС остановиться он проигнорировал и попытался скрыться. Мужчина за рулем выезжал на встречную полосу,