Прокуратура пытается заставить чиновников расселить жильё.

В Кольчугинском районе сельскую администрацию обязали расселить из аварийного жилья 11 человек. Многоквартирный дом в посёлке Металлист ещё в 2017 году был признан аварийным.Срок расселения подлежащей сносу постройки истёк в 2021 году, но решение о переселении людей так и не выполнено. Прокурор подал в суд на чиновников из Флорищинского сельского поселения. Фемида постановила найти 11 гражданам новое жильё.Исполнение находится на контроле надзорного ведомства.