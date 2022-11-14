На днях сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» задержали 40-летнего уроженца...

На днях сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» задержали 40-летнего уроженца Ульяновской области. Ранее в районный отдел полиции поступило сообщение от рабочего, который, проходя участок федеральной трассы М7 «Волга», обнаружил тело неизвестного мужчины в придорожной лесополосе. Убитым оказался 29-летний уроженец Ульяновской области.Оперативники установили автомобиль, на котором, предположительно, мог передвигаться подозреваемый в убийстве. Он принадлежал другому уроженцу Ульяновской области, проживающему в одном из поселков Ковровского района. У его дома полицейскими и был замечен тот самый автомобиль «Соболь». И подозреваемого оперативно задержали.Выяснилось, что накануне убийства 40-летний мужчина в компании двоих приятелей распивал спиртные напитки. Между фигурантом и 29-летней жертвой возник конфликт на почве денежного долга.Всё закончилось трагедией – хозяин дома схватил со стола нож и нанес смертельные ранения своему оппоненту. В дальнейшем мужчина завернул тело убитого в плед и вывез в лесополосу.В данный момент подозреваемый заключен под стражу.Фото: pxfuel.com