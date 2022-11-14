В Лакинске днем 13 ноября произошел пожар на улице Спортивная, в результате которого погиб 58-летний мужчина. Площадь пожара составила 30 кв.м., рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской

В Лакинске днем 13 ноября произошел пожар на улице Спортивная, в результате которого погиб 58-летний мужчина. Площадь пожара составила 30 кв.м., рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил в воскресенье в 13:25. Пламя вспыхнуло в двухэтажном жилом доме по адресу Собинский район, г. Лакинск, ул. Спортивная, д. 16. На место оперативно выехали