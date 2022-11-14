Уникальная детская площадка разместится на крыше одноэтажного здания детского сада на 95 мест и будет полностью безопасна для малышей.

Уникальная детская площадка разместится на крыше одноэтажного здания детского сада на 95 мест и будет полностью безопасна для малышей.Власти Москвы активно занимаются развитием сферы образования. В российской столице постоянно открываются новые школы и детские сады. Новые социальные учреждения отличаются высоким комфортом. Их строят практически в каждом районе города, причем, в шаговой доступности от жилых домов.Скоро в Москве появится уникальный объект – детский сад с игровой площадкой на крыше возведут на Симоновской набережной.Разумеется, безопасности малышей будет отведено первостепенное внимание. На крыше установят ограждение в виде ударопрочного стекла высотой 1,5 метра.Сама игровая зона будет посвящена теме окружающей среды. Ее выдержат в стиле экологической архитектуры, чтобы привить детям любовь к природе. Площадка будет разделена на две зоны: детскую и взрослую. Меж тем, видимых барьеров там не будет установлено.Игровые зоны будут созданы в соответствии с принципами детской нейродинамики, что должно помочь в формировании речи малышей, их открытости к обучению и общению, а также в развитии памяти и в тренировке других важных навыков.Как рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов, уникальная детская площадка разместится на крыше одноэтажного здания детского сада на 95 мест и будет полностью безопасна для малышей."Его воспитанники получат возможность не только гулять на свежем воздухе у воды, но и развиваться в атмосфере естественной природы. В мире это обычная практика, но в Москве, насколько мне известно, это первый подобный детский сад", – подчеркнул чиновник.К слову, на крыше детского сада появятся искусственные природные зоны, в том числе, горки, поляны, деревянные и каменистые поверхности с ароматными травами, мхом, сосновой корой, щепой и песком. Также специалисты установят здесь башню для подъема песка, игровую кухню, холм с тоннелем и горкой, карусели-гнезда, качели-гамаки, реечное ограждение с меловой поверхностью, скалодром, слуховую трубу и крытую веранду со сменными игровыми панелями.