В подмосковном Краснознаменске на улице Гагарина дети играли резиновыми шариками с водой, в результате чего пострадала дорогая иномарка. Об этом сообщает интернет-издание . Местные жители ..

В подмосковном Краснознаменске на улице Гагарина дети играли резиновыми шариками с водой, в результате чего пострадала дорогая иномарка. Об этом сообщает интернет-издание .Местные жители поделились кадрами инцидента в соцсетях. Видно, что у машины около многоэтажного дома разбито стекло в люке на крыше. Вокруг – осколки и брызги воды. Как пишет , полиция оформила постановление для передачи в страховую.