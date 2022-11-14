Еще в 2017 году многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Лесная пос. Металлист Кольчугинского района...

Еще в 2017 году многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Лесная пос. Металлист Кольчугинского района был признан аварийным и подлежащим сносу.Срок расселения истек в 2021 году, дальнейшая эксплуатация дома нарушает конституционные права граждан на безопасные условия проживания.По результатам проверки в Кольчугинский городской суд направлено исковое заявление, по которому администрация Флорищинского сельского поселения обязана отселить 11 граждан, зарегистрированных и проживающих в этом доме.Требования прокурора судом удовлетворены, сообщает пресс-служба областного ведомства.Фото: pxfuel.com/