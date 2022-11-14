Срок исполнения контракта 30 ноября. Сейчас объём выполненных работ составляет 84%.

Суздальская прокуратура взяла на контроль ремонт моста через Рпень. У ведомства есть сомнения, что подрядчик сдаст объект в срок.Ранее ГБУ «Владупрадор» и фирма «Акмастрой» заключили договор на ремонт путепровода через реку. Срок исполнения контракта 30 ноября. Сейчас объём выполненных работ составляет 84%.«С целью недопущения фактов несвоевременной реализации нацпроекта прокурором объявлены предостережения заказчику и руководителю компании. Ход работ поставлен на ежедневный контроль», - резюмировали в ведомстве.