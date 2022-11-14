В зону боевых действий он отправился 3 октября, а 28 числа погиб на территории ЛНР.

В Юрьев-Польском районе похоронили 54-летнего добровольца, погибшего в зоне СВО. Об этом рассказали в местной администрации.Мужчина родился в апреле 1968 года в Киргизии. С 1986 по 1988 год служил в армии, затем подписал контракт по контракту. После увольнения из вооружённых сил поселился во Владимирской области.В зону боевых действий он отправился 3 октября, а 28 числа погиб на территории ЛНР.Проводить бойца в последний путь пришли сотрудники военкомата, чиновники, односельчане, а также родные и близкие.