Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Киржач: помощь СВО Как предприятия Киржачского района...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Киржач: помощь СВОКак предприятия Киржачского района помогают владимирским мобилизованным в зоне СВО? Подробности визита губернатора Александра Авдеева в райцентр.- Российское селоПроменяли городскую жизнь на сельскую. Как супруги Сафроновы из Камешковского района стали успешными фермерами?- Лекари иконЧем "болеют" иконы и как их лечат реставраторы? Выставка Светланы Красулиной в центре ИЗО.