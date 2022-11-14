Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Киржач: помощь СВО
Как предприятия Киржачского района...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Киржач: помощь СВО
Как предприятия Киржачского района помогают владимирским мобилизованным в зоне СВО? Подробности визита губернатора Александра Авдеева в райцентр.
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