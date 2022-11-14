Губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своём официальном Telegram-канале поделился...
Губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своём официальном Telegram-канале поделился важной информацией о вакцинации от гриппа:
«На сегодняшний день в нашей области защиту от гриппа поставили 44% от числа жителей, которым она рекомендована. Для того, чтобы эффективнее блокировать распространение вируса, нужно привить все категории риска».
Дополнительные пункты вакцинации открыты во Владимире:
гипермаркеты «Глобус» и «Лента»;
гастромаркет «На Студёной»;
ЦпКО им.850-летия города Владимира.
Как отмечает Александр Авдеев, ещё один дополнительный пункт будет в ближайшее время открыт в торговом центре «Восток».
Фото: pxfuel.com; Telegram-канал «Авдеев. О важном».