14 ноября в столице Киргизии, городе Бишкеке, завершился Чемпионат мира по самбо. В турнире приняли...

14 ноября в столице Киргизии, городе Бишкеке, завершился Чемпионат мира по самбо. В турнире приняли участие сильнейшие самбисты – представители более 50 стран. Уверенную победу в медальном зачёте одержала сборная России по самбо, которая выступала под флагом Международной федерации самбо (FIAS).Российские самбисты завоевали 19 медалей: 13 золотых, две серебряные и четыре бронзовые. Золото нашей сборной принёс владимирский спортсмен Антон Коновалов, одержав победу в весовой категории до 98 кг, сообщает пресс-служба областной администрации.«Финал получился максимально изматывающим, соперник из Грузии оказался очень непростым. Я знал, что он сильный, но даже не представлял насколько. В общем, проигрывать он категорически не хотел. Но и я уступать не собирался. Можно сказать, я весь год во сне ворочался после поражения в финале прошлого чемпионата мира. Сегодня слушал подсказки тренера, работал до конца, и видите, что получилось: за 20 секунд до конца сумел грузинского парня «пробить». На всю жизнь запомню эту схватку как одну из самых тяжёлых во всей своей карьере», – поделился Антон Коновалов после финала.Отметим, что Антон Коновалов – заслуженный мастер спорта России по самбо, чемпион и призёр чемпионатов России, победитель и призёр розыгрышей Кубка России, чемпион Европы, обладатель Кубков Европы и мира, серебряный призёр Чемпионата мира 2021 года, победитель Спартакиады сильнейших (2022 год). Тренеры спортсмена – Александр Логвинов и Антон Кашутин.Фото предоставлено Федерацией самбо России.