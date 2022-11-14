13 ноября «Торпедо» – Владимир в последнем матче уходящего года на домашнем поле со счетом 1:3 уступило столичному «Динамо-2». «Черно-белые» занимают пятую строчку турнирной таблицы Второго

13 ноября «Торпедо» – Владимир в последнем матче уходящего года на домашнем поле со счетом 1:3 уступило столичному «Динамо-2». «Черно-белые» занимают пятую строчку турнирной таблицы Второго дивизиона России. Владимирские футболисты смогли забить быстрый гол и открыли счет уже на 12-й минуте встречи. Дени Далиев забил классный гол, но после этого все пошло наперекосяк и «Торпедо»