Накануне были установлены знаки, сегодня нанесена разметка.

Во Владимире на проспекте Строителей в районе лицея-интерната №1 появились искусственные неровности. Об этом рассказали в горадминистрации.«Работы проведены для повышения безопасности движения. Накануне были установлены знаки, сегодня нанесена разметка», - добавили в ЦУГДе.Символично, что «лежачие полицейские» появились на пешеходном переходе после ДТП с дважды сбитым 18-летним юношей, после которого подросток скончался в больнице.