Вечером в субботу, 12 ноября, на Пекинке был сбит пешеход.
В соцсетях очевидцы рассказали о ДТП, в...
Вечером в субботу, 12 ноября, на Пекинке был сбит пешеход.
В соцсетях очевидцы рассказали о ДТП, в котором переходивший дорогу в неположенном месте мужчина был сбит легковым автомобилем. Пешеход скончался на месте. Авария произошла на улице Куйбышева у выезда к автосалонам и НИКТИД.
По предварительным данным пресс-службы ГИБДД, 19-летний водитель иномарки Nissan Almera не успел затормозить и сбил пешехода. Личность погибшего устанавливается.
Фото: vk.com/overhearauto33