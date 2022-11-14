Вечером в субботу, 12 ноября, на Пекинке был сбит пешеход. В соцсетях очевидцы рассказали о ДТП, в...

Вечером в субботу, 12 ноября, на Пекинке был сбит пешеход.В соцсетях очевидцы рассказали о ДТП, в котором переходивший дорогу в неположенном месте мужчина был сбит легковым автомобилем. Пешеход скончался на месте. Авария произошла на улице Куйбышева у выезда к автосалонам и НИКТИД.По предварительным данным пресс-службы ГИБДД, 19-летний водитель иномарки Nissan Almera не успел затормозить и сбил пешехода. Личность погибшего устанавливается.Фото: vk.com/overhearauto33