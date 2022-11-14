Напомним, что сообщения об аварийных и небезопасных деревьях можно направлять по номерам: 53-11-48 и 05.

Во Владимире после оборвало провода на 20 участках ЛЭП, повалено 10 деревьев, повреждены три машины. Интересно, что два автомобиля стояли во дворе на Растопчина, 52. Данные приводит Единая дежурно-диспетчерская служба города.«Восстановлена нормативная работа светофора на перекрестке улиц Мира и Горького, отремонтированы дорожные знаки, сорванные ветром на улицах Горького, Безыменского, Луначарского, Белоконской, Институтский городок, Константино-Еленинском проезде», - рассказали в пресс-службе мэрии об устранении последствий штормового ветра.Напомним, что сообщения об аварийных и небезопасных деревьях можно направлять по номерам: 53-11-48 и 05.