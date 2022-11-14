Мэрия Владимира продолжает устранять последствия ураганного ветра, прошедшего по областному центру в минувшие выходные. Об этом сообщили в горадминистрации в понедельник, 14 ноября. За

Мэрия Владимира продолжает устранять последствия ураганного ветра, прошедшего по областному центру в минувшие выходные. Об этом сообщили в горадминистрации в понедельник, 14 ноября. За воскресенье специалистами «Центра управления городскими дорогами» был восстановлен светофор на перекрестке улиц Мира и Горького, отремонтированы сорванные ветром дорожные знаки на улицах Горького, Безыменского, Луначарского и других улицах. Также дороги Владимира