Специалисты владимирского «Центра управления городскими дорогами» закончили установку «лежачих полицейских» в районе лицея-интерната №1 на Проспекте Строителей, где недавно произошло

Специалисты владимирского «Центра управления городскими дорогами» закончили установку «лежачих полицейских» в районе лицея-интерната №1 на Проспекте Строителей, где недавно произошло смертельное ДТП. «Работы проведены в рамках программы повышения безопасности дорожного движения. Накануне были установлены соответствующие дорожные знаки, сегодня нанесена разметка» – сообщили в мэрии города Владимира. Напомним, 24 октября во Владимире на пешеходном переходе автомобили