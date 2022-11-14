Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому возбуждено уголовное дело в отношении девушки...

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому возбуждено уголовное дело в отношении девушки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Выяснилось, что потерпевшая очень удивилась, когда с ее банковского счета произошло списание денежных средств судебными приставами.Оказалось, что в 2021 году на её имя был оформлен микрозайм, который не был погашен. Естественно образовалась задолженность более 16 000 рублей.Полицейские установили, что микрозайм тайно оформила бывшая коллега потерпевшей.27-летняя подозреваемая (тоже жительница города Владимира) свою вину признала. Она пояснила, что очень нуждалась в деньгах. Доступ к персональной информации сослуживицы у мошенницы, увы, был.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: pxfuel.com