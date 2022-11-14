С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177209 владимирцев.

Во Владимирской области 14 ноября выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 3 - в Ковровском, по 2 - в Гусь-Хрустальном и Суздальском, по 1 - в Кольчугинском, Собинском, Киржачском, Камешковском и Вязниковском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177209 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49221 заболевший во Владимире, 20927 - в Ковровском районе и 19168 - в округе Муром.