На территории Владимирской области 14 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 24 случая...
На территории Владимирской области 14 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
6 сл. во Владимире,
4 сл. в Муромском районе,
3 сл. в Ковровском районе,
1 сл. в Кольчугинском районе,
2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
1 сл. в Собинском районе,
2 сл. в г. Радужный,
1 сл. в Киржачском районе,
1 сл. в Камешковском районе,
1 сл. в Вязниковском районе,
2 сл. в Суздальском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177209 случаев заболевания.