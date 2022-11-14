На территории Владимирской области 14 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 24 случая...

На территории Владимирской области 14 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.6 сл. во Владимире,4 сл. в Муромском районе,3 сл. в Ковровском районе,1 сл. в Кольчугинском районе,2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Собинском районе,2 сл. в г. Радужный,1 сл. в Киржачском районе,1 сл. в Камешковском районе,1 сл. в Вязниковском районе,2 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177209 случаев заболевания.