А сейчас проект «Единой России» Российское село. Его координатор Айтуган Текегалиев побывал в...

А сейчас проект «Единой России» "Российское село". Его координатор Айтуган Текегалиев побывал в очередном фермерском хозяйстве, на этот раз в Камешковском районе. Как устроились начинающие аграрии - об этом в нашем следующем материале.- Вот наша кормилица! Первая наша коровка. Мы ее взяли нетелем!Сейчас в хозяйстве Сафроновых 103 головы. Глава фермерского хозяйства Татьяна с упоением рассказывает о том, что удалось сделать. Трудно представить, что всего два года назад она жила в городе. И не знала, с какой стороны подходят к корове.Поменять род деятельности заставил ковид и режим самоизоляции. В 2020 Сафроновы выкупили заброшенную ферму в селе Горки. Когда-то успешное хозяйство закрылось 4 года назад. Фермеры начали с восстановления хозяйственных дворов. В наследство им досталось 11 построек, часть из которых была разрушена. Затем купили кур.Татьяна Сафронова, глава крестьянско-фермерского хозяйства:- Это был наш первый пробный заход в сельское хозяйство, потом мы закупили баранов и овечек, и сейчас выходим на то, что будем производить на откорм бычков, сейчас у нас 103 штуки. В этом году мы получили грант на развитие семейной фермы и успешно его осваиваем.Большую помощь начинающим фермерам оказала администрация Камешковского района — выделила большой участок для сенокоса. Сейчас это не только кормовая база, но и основной источник дохода.За счет средств гранта в хозяйстве появилась необходимая техника. В первую очередь — дизельный генератор, устройство для заготовки сена и комбикормовый мини-завод.Татьяна Сафронова, глава крестьянско-фермерского хозяйства:- Мы купили новый пресс-подборщик, который нам позволяет делать вот такие прекрасные тюки, но, к сожалению, из-за того, что у нас недостаточно пока собственных средств для того, чтобы сделать крышу, происходит естественная убыль сена. Вот это, к сожалению, наша сейчас проблема, мы не можем его сохранить должным образом, будем решать в ближайший момент.В гостях у начинающих предпринимателей координатор проекта Российское село "Единой России" Айтуган Текегалиев. Увиденным остался доволен. Гранты работают. И хотя проблем у фермеров много, но они решаются.Айтуган Текегалиев, координатор проекта партии "Единая Россия":- Единственное, что не хватает сейчас, кроме государственной поддержки, и других видов поддержек, людей, которые бы хотели развиваться, приезжать на сельские территории, пользоваться этими возможностями, которые нам дает наша страна, и поднимать сельское хозяйство.В ближайших планах у фермеров покупка крематора и 150 голов бычков на откорм, затем здесь собираются реализовать еще несколько идей - еще со времен учебы Татьяны в Тимирязевской академии.Татьяна Сафронова, глава крестьянско-фермерского хозяйства:- Я поступила на кафедру зоотехнии в академию Тимирязева и вот наша экспериментальная модель. Гуси из инкубационного яйца. То есть получилось у нас довольно интересно. Все живы, все замечательно. Пробуем дальше, экспериментируем!Подводя итоги двух лет напряженного труда начинающие аграрии с энтузиазмом смотрят в будущее. Они не жалуются на трудности, а упорно двигаются вперед и ставят конкретные цели.Вера Куликова. “Вести-Владимир”