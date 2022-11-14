В регионе продолжают устранять последствия ночного урагана. Порывы ветра достигали скорости...

В регионе продолжают устранять последствия ночного урагана. Порывы ветра достигали скорости двадцать метров в секунду.Люди выкладывают в соцсетях поваленные деревья, заборы и дорожные знаки. Десятки населенных пунктов по всему региону остались без электричества.Как сообщают во Владимирэнерго, для ликвидации обрывов привлечены дополнительные силы, в настоящий момент работают 95 бригад, 337 человек и 152 единицы техники. Работы будут идти до полного восстановления электроснабжения, заявляют энергетики.