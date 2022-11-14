Долговой конфликт перерос в трагедию. 40-летний уроженец Ульяновской области убил должника ножом в состоянии опьянения и вывез в лесополосу трассы М-7 «Волга». Об этом сообщили в пресс-службе

Долговой конфликт перерос в трагедию. 40-летний уроженец Ульяновской области убил должника ножом в состоянии опьянения и вывез в лесополосу трассы М-7 «Волга». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. 8 ноября дорожный рабочий обнаружил тело в придорожной лесополосе федеральной трассы и сообщил в районный отдел полиции. На теле 29-летнего убитого было обнаружено множество