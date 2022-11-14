Повреждения были зафиксированы почти во всех районах 33-го региона.

Во Владимирской области на линиях 6-10 киловольт завершены восстановительные работы. Повреждения были зафиксированы почти во всех районах 33-го региона.Энергетики продолжают работы по индивидуальным заявкам жителей на неполадки, выявленные на сетях 0,4 киловольта. Устранением неполадок занимаются 95 бригад, в составе которых 337 человек и 152 единиц спецтехники. Специалисты работают в усиленном режиме.Накануне ураганный ветер падение деревьев на ЛЭП, в результате чего появились обрывы и образовался схлёст проводов.