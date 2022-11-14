Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка реализации национального проекта...
Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Владупрадор» заключил контракт с ООО «Акмастрой» на выполнение работ по ремонту мостового перехода через реку Рпень.
По графику, ремонт должен быть закончен до 30 ноября 2022 года. В настоящее время объем выполненных работ составляет 84 %.
Чтобы не допустить затягивания работ, прокурором объявлены предостережения заказчику и руководителю подрядной организации.
Ход выполнения работ на объекте поставлен на ежедневный контроль, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры