Новая продукция была презентована Министру сельского хозяйства РФ и Александру Авдееву. Вскоре вегетарианская еда появится на полках владимирских магазинов.

Во Владимирской области появится растительное мясо из нута, гороха и пшеницы. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.«Владимирская группа компаний «Аби» представила линейку растительных продуктов нового поколения. На выставке в Саудовской Аравии владимирский производитель впервые продемонстрировал хиты бренда «Горячая штучка», изготовленные на растительной основе: чебупели, чебуреки, наггетсы и котлеты», - сообщил госслужащий.Новая продукция была презентована Министру сельского хозяйства РФ и Александру Авдееву. Вскоре вегетарианская еда появится на полках владимирских магазинов.