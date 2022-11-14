Неуверенные маневры на трассе привлекли внимание сотрудников ДПС. На автодороге Покров — Новоселово...

Неуверенные маневры на трассе привлекли внимание сотрудников ДПС. На автодороге Покров — Новоселово - Кирчаж произошла погоня со стрельбой.Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться. На записи с видеорегистратора видно, что и в процессе преследования мужчина не соблюдал ПДД. Он неоднократно выезжал на полосу встречного движения. Как сообщают в МВД, для остановки транспортного средства один из сотрудников полиции произвел из табельного оружия несколько предупредительных выстрелов вверх. В результате, автомобиль был остановлен в гаражном комплексе в городе Киржач. Возбуждено уголовное дело.Ирина Волк, официальный представитель МВД:- Полицейские установили, что находившийся за рулем мужчина в январе этого года уже был лишен права управления транспортным средством. Результаты освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.Фото: mvdmedia.ru/