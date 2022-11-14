За неделю с 7 по 13 ноября на дорогах Владимирской области произошло 30 ДТП, в которых 4 человека погибли и 43 пострадали, включая 4 детей. Аварийную сводку опубликовало региональное УМВД. Всего

За неделю с 7 по 13 ноября на дорогах Владимирской области произошло 30 ДТП, в которых 4 человека погибли и 43 пострадали, включая 4 детей. Аварийную сводку опубликовало региональное УМВД. Всего за 7 дней произошло 344 ДТП с материальным ущербом. 98 водителей управляли машиной в состоянии опьянения, либо отказались от медосвидетельствования. С участием нетрезвых автовладельцев