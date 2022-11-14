В этом году конкурс «Лучшая школьная столовая - 2022» состоит из нескольких туров: региональный и...

В этом году конкурс «Лучшая школьная столовая - 2022» состоит из нескольких туров: региональный и федеральный.Организаторы предлагают участникам подумать над главным заданием — тематическим столом «питания будущего».Блюда, выставленные на конкурс школьного меню, должны поставить точку в спорах о том — какие вкусности должны быть на столе у подрастающего поколения в учебном заведении.Администрация Владимирской области сообщает, что в номинации «Лучшая столовая сельской школы» победителем признана МБОУ «Нечаевская ООШ им. А.В. Горшкова» (Гусь-Хрустальный район).Cреди городских школ - лидером стала владимирская Средняя общеобразовательная школа №49 имени М.М.Сперанского.Фото: pxfuel.com