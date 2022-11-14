Принц Гарри и Меган Маркл окружены слухами о предстоящем разводе, о котором свидетельствуют постоянные ссоры.

Принц Гарри и Меган Маркл окружены слухами о предстоящем разводе, о котором свидетельствуют постоянные ссоры.Гарри и Меган, пусть и перессорились со всеми родственниками из Соединенного Королевства и США, всегда миловались на публике, изображая единое целое. С каждым днем, однако, находится все больше свидетелей того, что поведение пары – лишь вылизанная для публики картинка, которую они стараются демонстрировать публике.Издание New Idea только что сообщило о том, что между принцем Гарри и Меган Маркл произошла бурная ссора в одном из ресторанов. Вначале семья начала разговаривать на повышенных тонах, а затем принц вскочил и сбежал, чуть не опрокинув свой стул. Свидетели, к сожалению, не слышали, из-за чего произошла стычка, но понятно одно: те, кто уверены в предстоящем разводе скандалистки Маркл и забитого принца Гарри, имеют основания на это.Инсайдеры сообщают, что такие ссоры – не редкость у Сассекских. В последнее время у Гарри и Меган находится все больше поводов для недопонимания. Ведь Маркл намерена добиться от нового короля Великобритании статуса для своих детей, а Гарри только и думает, что о выходе предстоящих мемуаров. Книга и сериал позволят, с одной стороны, шикарно заработать, но, с другой, могут "добить" хрупкие отношения между Гарри и его братом, отцом и невесткой.Таким образом, во всех сферах жизни Гарри и Меган испытывают сегодня трудности, с которыми им тяжело справиться. Именно поэтому, какутверждаетледиКолин Кэмпбелл, они задумались о расставании. Более того, писательница и знаток королевской семьи поставила точку в их разводе: они уже наняли адвокатов и готовы разъехаться.Вот и все.