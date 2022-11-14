ВТБ стал победителем открытого конкурса, проведенного ГУП «Московский метрополитен». В результате его проведения банк установит дополнительно 38 банкоматов на 28 станциях столичного метро. ..

ВТБ стал победителем открытого конкурса, проведенного ГУП «Московский метрополитен». В результате его проведения банк установит дополнительно 38 банкоматов на 28 станциях столичного метро. Всего в метро после обновления будет доступно 406 устройств самообслуживания ВТБ на 208 станциях из 250.«По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы развиваем удобные сервисы в городском транспорте. В вестибюлях станций метро установим 38 новых банкоматов. Ещё больше пассажиров смогут пользоваться банкоматами во время поездки, теперь они будут на 208 станциях», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.«Ежедневно Московским метрополитеном пользуются свыше 7 млн пассажиров, и для каждого из них наши устройства самообслуживания выступают в роли полноценного мини-офиса с максимальным числом услуг: от снятия наличных и пополнения карты «Тройка» до открытия депозитов. Банк выступает надежным партнером Транспортного комплекса Москвы с 2017 года, совместно с метрополитеном обеспечивая не только установку банкоматов, но и целый ряд платежных сервисов, включая Face Pay», - комментирует член правления ВТБ Юрий Андресов.Ежемесячно в каждом из банкоматов столичного метро пассажиры совершают более 3000 операций. Помимо снятия и внесения наличных клиентам доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных платежей, транспортных штрафов, налогов и многое другое. При пополнении электронного кошелька карты «Тройка» средства не только можно зачислить на баланс карты, но и сразу записать их на нее.Сегодня ВТБ обслуживает своих клиентов почти в 1400 офисах, которые работают по всей стране. К услугам клиентов также 14,4 тысячи банкоматов ВТБ, а также дистанционные сервисы ВТБ Онлайн, в том числе – мобильная версия интернет-банка.