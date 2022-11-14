Алексей Панин показывает идеальную жизнь на чужбине, но так ли это на самом деле?

Алексей Панин показывает идеальную жизнь на чужбине, но так ли это на самом деле?Некогда очень востребованный актер уже не первый год живет в Испании. Однако, изменив место жительство, он решил подкорректировать свое отношение к соотечественникам. Теперь, сидя за бугром, артист грязно вякает на россиян. К примеру, недавно Алексей Панин заявил, что в голове у них вместо мозгов "плавленный сырок".Очевидно, что работа звезде российского кино на родине не светит, но актер, кажется, не унывает, ежедневно показывая своим подписчикам идеальную картинку жизни: походы в кафе, отдых на пляже. Однако Анна Калашникова, у которой в Испании дом не далеко от места жительства артиста, уверена, что все не так радужно.В России Алексей Панин был весьма востребованным, но теперь лишился всех контрактов. Он даже потерял возможность устроить жизнь дочери, которая мечтает пойти по его стопам. Однако, как передает , "местечко по блату" в театральном училище он потерял из-за позорно отъезда.Как рассказала экс-невеста Прохора Шаляпина, в Испании российские артиста не очень нужны, а если их и приглашает русское комьюнити, то гонорары в разы меньше тех, что можно было бы получить на родине. Получается, что актер на чужбине выживает на жалкие копейки.Популярностью там пользуются другие профессии – например, риэлтор. Или можно открыть ресторан, но в холодное время он будет работать в убыток, потому что не сезон."В Испании зимой делать нечего. Вот сейчас наступает декабрь — там все вымирает", – сказала звезда, комментируя жизнь Алексея Панина.