Западные артисты день ото дня все больше шокируют странным поведением.

Западные артисты день ото дня все больше шокируют странным поведением.64-летняя певица Мадонна шокировала фанатов странным и даже неадекватным поведением. В Сети появилось видео, на кадрах которого артистка лакает из собачьей миски и валяется по полу в грязном гараже.Миллионы подписчиков артистки оказались озадачены такими кадрами. Ведь раньше американская певица Мадонна только разве что показывала полуобнаженное тело, что в ее годы тоже выглядело весьма странно.День ото дня ролики Мадонны становятся все более странными. Поклонники решили, что певица сошла с ума, когда начала яростно и вызывающе лакать из миски."Вызывайте санитаров: 64-летняя пациентка Мадонна не в себе. Она пьет из собачей миски и катается по полу в гараже, заставляя снимать это на видео", – говорится в сообщении телеграм-канала "Только никому..."Ранее певица Мадонна прочитала на камеру рэп в прозрачном топе, продемонстрировав всем фанатам глубокое декольте. Многие поклонники признали, что Мадонна уже перепробовала все, и теперь ей нечем привлечь внимание публики. Возможно это крик отчаяния бывшей когда-то иконой стиля артистки. Фанаты отметили, что Мадонне пора уходить на пенсию.