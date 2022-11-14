55-летний Филипп Киркоров в соцсетях попытался оправдаться за нашумевшее выступление в Алма-Ате в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Но актриса и певица Алена Кравец убеждена: оправдываться королю российской эстрады не нужно.

55-летний Филипп Киркоров в соцсетях попытался оправдаться за нашумевшее выступление в Алма-Ате в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Но актриса и певица Алена Кравец убеждена: оправдываться королю российской эстрады не нужно."Мы давно привыкли к Киркорову – в перьях, боа, золоте, – говорит Кравец. – Он же сам спел когда-то: "Ты им явись с шиком-блеском, шика-блеска дай, // Сделай не суд, а представление, //Всех доведи до исступления". И пел он это явно про себя".Уникальность Киркорова в том, что он даже на шестом десятке лет умудряется не стать артистом категории ретро, полагает Кравец. "Он всегда удивляет – образами, аранжировками, дуэтами, поступками, – пояснила Алена. – Он кайфует, когда о нем говорят, пишут, обсуждают. И эта выходка с лосинами, конечно, была задумана ради хайпа. Смотрите, сколько дней уже прошло, а новость продолжает греметь, образ певца продолжают обсуждать".При этом Алена полагает, что певцу нечего стесняться. "У него высокий рост, длинные ноги, неплохая для его лет фигура, – считает Алена. – Поэтому имеет право выйти хоть в лосинах, хоть в чулках, хоть в трусах. Он – артист, который делает шоу, развлекает публику. И, может потому он уже столько лет остается в топе, что дает людям возможность обсудить свои песни, костюмы, образ жизни".