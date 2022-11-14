Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии во время беременности.

Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии во время беременности.В этом году прославленная актриса отпраздновала свой юбилей – ей исполнилось 75 лет! Несмотря на возраст, на старости лет ей хватает времени и сил на все: работать в театре, сниматься в проектах, а также заботиться о любимых внуках. Их у нее, к слову, уже четыре!Не так давно знаменитая бабушка узнала, что на подходе еще один наследник. Ее сын Филипп вот-вот станет отцом, так что актриса активно готовится к родам и помогает родителям. Например, свою невестку она призвала не покупать одежду и все необходимые атрибуты до появления малыша на свет: мол, это плохая примета.Об этом Татьяна Васильева рассказала в шоу "Звезды сошлись", куда и пришла с беременной женой своего сына. Видимо, это натолкнуло ее на воспоминания о том, как когда-то и она была в интересном положении. Как оказалось, нося ребенка, ей приходилось играть в театре, а свою беременность скрывать под пышными нарядами."Платье ампир вот отсюда, от груди такое. И в профиль вот так вот. И я все время стояла какими-то странными позами", – рассказала звезда, показывая руками свое былое огромное пузо.Собравшихся в студии удивило то, что, будучи в положении, артистка умудрялась выступать на сцене. Она же объяснила, что все дело в том, как женщина себя настраивает."Если ты придешь и скажешь, что я беременная девять месяцев. И я лежу, никто меня не трогает...Если у тебя есть возможность, наверное, это хорошо. У меня нет такой возможности, мне надо все время зарабатывать", – сказала Татьяна Васильева.