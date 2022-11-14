Творчество Максима Галкина* заиграло новыми красками.

Творчество Максима Галкина* заиграло новыми красками.Улизнув под шумок за границу из роскошного замка, Максим Галкин* не скупился на порочные шутки о родине. Выступая перед оголтелыми толпами иностранных фанатов, комик выставлял Россию в неприглядном свете.Недавно журналисты заметили, что юморист дал по тормозам: его провокации на тему соотечественников стали редкими. Обладателю еврейских корней стало невыгодно порочить русский народ, и продюсер Дмитрий Ашуров объяснил, почему это произошло.По его мнению, Максим Галкин* понял, что перегнул палку. Якобы теперь беглый артист пытается изменить напряженный вектор творчества. "Я думаю, прямых заявлений он не сделает, а переиграть это как-то сможет. Из серии: я люблю свою страну, хочу вернуться", — выразился продюсер.Теперь любопытным личностям только и остается, что выслеживать тактику комика. Вернуть былую репутацию после жуткого скандала на мировой арене достаточно сложно. К тому же его жена Алла Пугачева подлила масла в огонь, назвав россиян рабами. Теперь супруги не пользуются почетом в России. Примадонну предложили официально лишить звания народной артистки.* Максим Галкин признан иностранным агентом