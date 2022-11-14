Отделении Банка России предупредили об активизирующихся в «чёрную пятницу» аферистах.

Жителей Владимирской области предупредили о мошенниках в сезон распродаж. В Отделении Банка России предупредили об активизирующихся в «чёрную пятницу» аферистах.Киберпреступники создают фишинговые сайты, рассылают письма-ловушки и СМС, а также звонят с заманчивыми скидочными предложениями.Специалисты банка предупреждают, что злоумышленники могут украсть данные банковской карты. Регулятор советует пользоваться только известными интернет-магазинами. Стоит внимательно смотреть на адресную строку сайта. До ввода реквизитов убедитесь, что у портала защищенное соединение (ссылка начинается с https:/, а в адресной строке находится значок закрытого замка). Никогда не сообщайте одноразовый пароль для подтверждения транзакции посторонним лицам. Приложения необходимо скачивать только с официальных страниц. Пользуйтесь антивирусами. Подключите СМС-оповещения. В идеале следует завести отдельную карту для покупок в «сети».